В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
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С 09:15 по московскому времени в аэропорту города Сочи были сняты все ограничения на прием и отправку воздушных судов, написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Временные ограничения были введены, чтобы обеспечить безопасности полетов гражданских авиасудов.
Утром в понедельник, 27 декабря, был введен план «Ковер» в аэропортах Грозного, Самары и Махачкалы, Астрахани, Волгограда и Сочи.
План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех самолетов.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на пятницу украинские войска пытались нанести удар по территории РФ как минимум 13 беспилотниками