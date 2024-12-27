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В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

С 09:15 по московскому времени в аэропорту города Сочи были сняты все ограничения на прием и отправку воздушных судов, написал пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Временные ограничения были введены, чтобы обеспечить безопасности полетов гражданских авиасудов.

Утром в понедельник, 27 декабря, был введен план «Ковер» в аэропортах Грозного, Самары и Махачкалы, Астрахани, Волгограда и Сочи.

План «Ковер» — это режим закрытого неба для всех самолетов.

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