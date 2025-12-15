В аэропорту Шереметьево запустили сказочный новогодний сезон

Международный аэропорт Шереметьево уделяет особое внимание созданию благоприятной эстетичной атмосферы для пассажиров. Особой миссией и аспектом социальной ответственности Шереметьево является поддержание позитивного и праздничного настроения для прибывающих и вылетающих путешественников в канун новогодних каникул. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В преддверии Нового года и Рождества Шереметьево украсил пассажирские терминалы и привокзальные площади в стиле зимней сказки и присоединился к всероссийской акции «Почта Деда Мороза».

Атмосфера праздника и волшебства окутала весь аэропорт. На привокзальной площади размещены сверкающие деревья с подсветкой, а также объемные световые конструкции «С Новым годом, Москва!» в общей стилистике праздничного оформления столицы. В панорамных окнах галерей, ведущих из паркингов в терминалы, пассажиров встречают россыпи украшений в виде подарков, елочных игрушек и снежинок. На всем пути следования в пассажирских терминалах в воздухе «парят» подвесные конструкции, гармонично вписывающиеся в интерьер аэровокзального комплекса: мерцающие панно с самолетами, воздушные шары, фигурные звезды, а также мерцающие кольца с новогодними елочками. Все это навеивает мечты о новогодних чудесах, праздничных путешествиях и исполнении заветных желаний малышей и взрослых.

Центром притяжения для путешественников по традиции стала новогодняя главная ель в Терминале В. Восьмиметровая лесная красавица украшена фигурными снежинками и неоновыми самолетами. Нарядные ели, каждая из которых поддерживает общий стиль декораций аэропорта, расположены во всех терминалах аэровокзального комплекса. Стойки регистрации и информации задекорированы яркими гирляндами, стилизованными еловыми арками и хвойными композициями с шариками, бантами и шишками.

Помимо общей атмосферы сказки, маленьких гостей и их родителей порадуют украшенные звездочками и самолетами комнаты матери и ребенка. В качестве праздничной активности в Шереметьево подготовлены фотозоны для памятных фотосессий с близкими. Одна выполнена в виде стойки регистрации с еловыми украшениями и шарами в Терминале C, другая расположена в Терминале B и представляет собой объемный арт-объект с самолетом, на фоне которого можно сделать яркие фото в предвкушении новых путешествий. Еще одна фотозона в форме арки с украшенной елью и большой шапкой Санта-Клауса находится в Терминале D.

До 15 января в Шереметьево работает Почта Деда Мороза. Маленькие пассажиры и взрослые путешественники, гости и сотрудники аэропорта имеют уникальную возможность исполнить самые заветные желания, отправив письма главному волшебнику страны. 26 декабря в 11:00 Дед Мороз и Снегурочка из Московской усадьбы Деда Мороза лично прибудут в Шереметьево, чтобы поздравить детей и взрослых с наступающими праздниками.

