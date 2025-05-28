В аэропорту Шереметьево усилили работу персонала и служб на фоне атаки дронов

В подмосковном аэропорту Шереметьево усилили работу обслуживающего персонала и наземных служб. Сотрудники воздушной гавани, а также представители «Аэрофлота» консультируют пассажиров, проводят переоформление на рейсы, и предоставляют услуги на период ожидания вылета — обеспечивают водой, пребыванием в гостинице и питанием, сообщает пресс-служба аэропорта Шереметьево в Telegram-канале .

Людей, чьи рейсы были задержаны или отправлены на запасные аэродромы, обеспечивают всем необходимым. Во время этого руководствуются Федеральными авиационными правилами России, а также стандартами в зависимости от длительности ожидания самолета.

Аэропорт Шереметьево в совместной работе с авиационными компаниями предпринимает все действия, чтобы нормализовать ситуацию. Также они пытаются нормализовать план полетов на сутки.

Ночью в аэропорту «Шереметьево» ввели временные ограничения. Прием и выпуск самолетов не осуществлялся. Причина в том, что ночью шла попытка массовой атаки украинских беспилотников на Москву. Аналогичные ограничения вводили в аэропортах Жуковский, Внуково и Домодедово.