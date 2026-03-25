В аэропорту Пулково задерживаются около 10 рейсов

В аэропорту Пулково из-за введенных ограничений задержаны около 10 рейсов, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

«Вследствие введенных ограничений воздушного пространства корректируется расписание — на вылет задержано порядка 10 рейсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что скоплений людей в терминале не наблюдается.

Ранее сообщалось, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.