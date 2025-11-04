сегодня в 05:39

В аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет в гражданские самолеты.

Это связано с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Время возобновления работы аэропорта не уточняется.

Пассажирам, у которых были запланированы вылеты из указанных городов, рекомендуется уточнять информацию о статусе рейсов у авиаперевозчиков.

Ранее в Росавиации сообщили, что в ряде других российских аэропортах Волгограда ввели временные ограничения на полеты гражданских самолетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.