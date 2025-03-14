В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск рейсов

В международном аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушли“ три самолета», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

В Росавиации добавили, что пилоты, диспетчеры авиаслужб и сотрудники аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Нижегородский аэропорт временно закрыли для гражданских судов в пятницу в 09:57 по московскому времени. Мера была необходима для обеспечения безопасности гражданской авиации.