В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск рейсов
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В международном аэропорту Чкалов в Нижнем Новгороде сняли временные ограничения на прием и выпуск рейсов, которые вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушли“ три самолета», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.
В Росавиации добавили, что пилоты, диспетчеры авиаслужб и сотрудники аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Нижегородский аэропорт временно закрыли для гражданских судов в пятницу в 09:57 по московскому времени. Мера была необходима для обеспечения безопасности гражданской авиации.