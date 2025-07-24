В аэропорту Кольцово внедрили новую систему проверки документов «Сапсан»

В международном аэропорту Свердловской области Кольцово теперь действует новая система автоматизированного паспортного контроля «Сапсан». Благодаря нововведению пассажирам больше не придется тратить время в очередях на проверку документов. Министр транспорта России Андрей Никитин присутствовал на запуске системы, которую высоко оценил, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Никитин вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Свердловской области Денисом Паслером присутствовали на открытии обновленного пограничного пункта. По словам министра, такие улучшения помогут расширить международные авиасообщения в Кольцово, который является одним из важнейших региональных международных аэропортов страны.

На региональном уровне аэропорт Кольцово первым в России внедрил новую технологию биометрической идентификации. Теперь пассажиры могут проходить проверку с помощью специальных устройств, которые считывают и сравнивают их лицо и отпечатки пальцев с информацией в паспорте. Министр транспорта России Андрей Никитин выразил полную поддержку этим нововведениям и пообещал продолжать сотрудничество с губернатором и компанией «Аэропорты регионов» для дальнейшего развития этого важного международного транспортного узла.

По предварительным данным, примерно 50% пассажиров международных рейсов на сегодняшний день могут воспользоваться новой услугой. Для этого нужен только загранпаспорт серии 75 или выше.