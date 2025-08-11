сегодня в 14:06

В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку самолетов

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет самолеты из-за введенных ограничений, сообщает в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры была принята для обеспечения безопасности полетов. Ограничения ввели около 13:38 по московскому времени.

11 августа временно закрывались несколько аэропортов России. Ограничения на полеты в разное время вводились в Пензе, Калуге, Волгограде, Саратове, Нижнем Новгороде.

Ночью ВСУ ударили по двум промышленным предприятиям в Нижегородской области. Один человек погиб, двое ранены.

За ночь было ликвидировано 32 украинских БПЛА над регионами РФ. Утром сбили семь дронов ВСУ над Крымом, Нижегородской, Белгородской областями.