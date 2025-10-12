В аэропортах Волгограда и Геленджика введены временные ограничения на полеты
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) объявило о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда и Геленджика.
Как указывается в официальном сообщении, эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Для аэропорта Геленджика ограничения действуют в дополнение к ранее изданному уведомлению NOTAM.
В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия для нормализации работы воздушных узлов. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.