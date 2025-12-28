В аэропортах Внуково и Шереметьево задержано более 250 рейсов

сегодня в 04:54

В московских аэропортах задержано более 250 рейсов

Из-за временного ограничения полетов, введенного 27 декабря в связи с атакой беспилотников на Москву, в аэропортах Внуково и Шереметьево было задержано порядка 250 рейсов.

Первым ограничения ввел аэропорт Внуково в 15:59 по московскому времени, следом, в 17:06, к нему присоединился Шереметьево.

В течение этого периода авиагавани работали в особом режиме, принимая и отправляя самолеты только по согласованию с уполномоченными органами.

Полностью ограничения были сняты к 00:11, после чего аэропорты возобновили штатную работу.

