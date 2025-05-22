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В аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево сняли временные ограничения

Аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево снова выпускают и принимают самолеты, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

В аэрогаванях сняли все ограничения, которые вводились на фоне атак украинских беспилотников. Аэропорты работают в штатном режиме.

По словам Кореняко, скоплений пассажиров в терминалах не наблюдается. Также ранее открыли и аэропорт Жуковский.

Осуществляются вылеты рейсов, в расписании которых возникли корректировки из-за введения временных ограничений.

В четверг ВСУ предприняли попытку массовой атаки БПЛА на столицу. Ранее сообщалось, что 160 рейсов отменили и задержали в аэропортах Московского региона на фоне атак БПЛА.