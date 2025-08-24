сегодня в 04:49

В аэропортах Пензы и Саратов сняты ограничения на полеты

В аэропортах Пензы и Саратова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.

23 августа в ряде аэропортов ограничивали вводили временные ограничения. В частности, в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку самолетов.

Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: сообщалось о задержке более 80 рейсов.