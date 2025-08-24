В аэропортах Пензы и Саратов сняты ограничения на полеты
В аэропортах Пензы и Саратова сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что меры были введены в целях обеспечения безопасности полетов.
23 августа в ряде аэропортов ограничивали вводили временные ограничения. В частности, в петербургском аэропорту Пулково были введены ограничения на взлет и посадку самолетов.
Ситуация привела к серьезным изменениям в расписании полетов: сообщалось о задержке более 80 рейсов.