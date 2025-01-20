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В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

В 10:30 по московскому времени в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на работу аэропортов вводили для обеспечения безопасности гражданских самолетов. Экипажи и сотрудники воздушных гаваней делали для этого все возможное.

«В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань», — добавил Кореняко в Telegram-канале.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропорту Ижевска. Такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.