В аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты
Фото - © Pxhere.com
В 10:30 по московскому времени в аэропортах Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты воздушных судов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения на работу аэропортов вводили для обеспечения безопасности гражданских самолетов. Экипажи и сотрудники воздушных гаваней делали для этого все возможное.
«В период действия временных ограничений на запасных аэродромах совершили посадку три самолета, выполнявших рейсы в Казань», — добавил Кореняко в Telegram-канале.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов также ввели в аэропорту Ижевска. Такие меры приняты для обеспечения безопасности пассажиров.