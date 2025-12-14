В аэропортах Грозного и Пскова ввели ограничения
В аэропортах Грозного и Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Во время действия ограничений аэропорты не будут принимать и отравлять гражданские самолеты.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил об ограничении мобильного интернета на фоне беспилотной опасности.
