сегодня в 03:59

В аэропортах Грозного и Пскова ввели ограничения

В аэропортах Грозного и Пскова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Отмечается, что такие меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Во время действия ограничений аэропорты не будут принимать и отравлять гражданские самолеты.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предупредил об ограничении мобильного интернета на фоне беспилотной опасности.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.