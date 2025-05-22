В аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново сняли ограничения на полеты
В аэропортах Домодедово, Жуковский и Иваново (Южный) сняли временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
Ограничения на полеты вводились для обеспечения безопасности.
Тем временем на фоне периодических закрытий аэропортов Московского региона на прием и выпуск самолетов рейс Москва-Стамбул не может вылететь из Внуково уже больше 12 часов. Люди все это время ждут внутри аэрогавани.
Столичные аэропорты периодически закрывают на прием и выпуск самолетов из-за атаки беспилотников. Из-за этого отменили и задержали 160 рейсов.
Сообщалось, что российская система ПВО уничтожила два украинских беспилотника в Домодедове. Звуки взрывов также были слышны в районе Видного.