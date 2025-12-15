В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты
В аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» введены временные ограничения на полеты, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Аэропорты временно не принимают и не отправляют самолеты по запланированным маршрутам.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении официального представителя Росавиации.
Ранее аналогичные ограничения вводились в этих же аэропортах днем.
