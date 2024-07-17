В аэрации дорог Подмосковья задействованы 250 поливомоечных машин

17 июля дорожные службы Московской области продолжают работы по проливу дорог и аэрации воздуха, чтобы обеспечить комфортный проезд автомобилистов в 268 городах и населенных пунктах, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

В работах задействованы 250 поливомоечных машин, которые уже полили порядка 6,5 тысяч км муниципальных и региональных дорог.

В ведомстве напомнили, что аэрация позволяет содержать дороги в чистоте, а дополнительное увлажнение также способствует снижению вероятности асфальта деформации под длительным воздействием солнечных лучей. Работы проводятся двух видов: основной — пролив асфальта, который остужает полотно и смывает пыль и аэрация — распыление воды над дорогой, что дополнительно остужает нагретый от асфальта воздух. Для комфортного и безопасного проезда автомобилистов основные работы проводятся до 16 часов — во время наименьшего транспортного потока.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.