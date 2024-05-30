В 5 округах Подмосковья на дорогах отремонтировали искусственные неровности

В Подмосковье специалисты Мосавтодора после обследования дорожной сети провели ремонт поврежденных искусственных неровностей в пяти округах. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Минтрансе пояснили, что работы провели: на ул. Праволинейной в Жуковском, ул. Володарского в Наро-Фоминске, Лихачевском проезде в Долгопрудном, а также на дорогах в с. Рахманова Павлово-Посадского округа, с. Старая Ситня в Ступине.

Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках.

Неисправности подобного рода несут в себе опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов повышая риск возникновения аварии.

Обследование дорожной сети проводится еженедельно, дорожники особое внимание уделяют содержанию дорог и тротуаров, состоянию дорожных знаков и светофоров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.