сегодня в 12:09

В 2024 году в столице проведут благоустройство четырех станций МЦД-3

В этом году в столице благоустроят четыре станции МЦД-3 — Сортировочная, Перово, Косино и Митьково. Общая площадь работ составит 44,6 га, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Вблизи всех станций благоустроят подпорные стенки склонов. Помимо этого, в рамках работ появится дополнительная дождевая канализация, чтобы предотвратить подтопления. Также, где это возможно, специалисты постараются расширить тротуары и адаптировать маршруты для маломобильных горожан и родителей с колясками.

Старые остановочные павильоны в ходе благоустройства заменят на современные. На остановках обустроят информационные пилоны, которые будут показывать время прибытия автобусов. На проезжей части заменят асфальт. Также специалисты обновят разметку, организуют парковочные карманы и плоскостные парковки.

Специалисты улучшат освещение территорий, заменят старые фонари на современные. На переходах обустроят опоры контрастного освещения для лучшей видимости в темное время суток.

Также на прилегающей к будущей станции Митьково улице 3-я Рыбинская напротив дома 26 стр. 1 обновят детскую площадку.

В 2025 году благоустройство станций МЦД в столице продолжат.