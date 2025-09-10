Уступи дорогу поездам: проводится месячник по детской безопасности на ж/д

По 30 сентября для снижения риска травмирования детей и подростков в зоне движения поездов РЖД проводит детский месячник «Уступи дорогу поездам!», сообщает пресс-служба Минтранса.

В ходе месячника пройдут совместные с транспортными полицейскими рейды по выявлению нарушений правил безопасности при переходе через ж/д пути. В учебных заведениях, которые находятся около железной дороги, и в школах, ученики которых ранее были травмированы поездами, организуют уроки безопасности, показы тематических фильмов, конкурсы, квесты и викторины на знание правил транспортной безопасности.

Еще планируется организовать для детей открытые уроки и экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта.

В месячник проведут экскурсии в музеи железнодорожного транспорта и линейные подразделения МВД РФ, на детские железные дороги и другие предприятия ж/д транспорта.

Жителям около железных дорог будут раздавать памятки и буклеты о правилах безопасного нахождения на объектах ж/д транспорта.