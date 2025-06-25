Улично-дорожную сеть модернизируют в столичных районах Ростокино и Алексеевский

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в районах Ростокино и Алексеевский на северо-востоке столицы планируется модернизация старых дорог и создание новых. Завершение работ намечено на 2025 год, сообщает газета «Известия» .

«Эти районы северо-востока — знаковые. Через них проходят важные транспортные артерии: проспект Мира, Ярославское направление железной дороги, МЦК, Калужско-Рижская линия метро», — отметил глава города.

Он добавил, что вблизи располагаются масштабные природные и культурные пространства, которые каждый день посещают тысячи людей.

Будет создана дополнительная связка местной улично-дорожной сети с проспектом Мира. Также запланирована модернизация 1-го Рижского переулка, улиц Новоалексеевская и Староалексеевская. Помимо этого, будет проложен Проектируемый проезд № 128, обеспечивающий связь между Ярославской и 3-ей Мытищинской улицами.

В этих районах создадут удобные и безопасные пешеходные зоны. Благодаря этому, по словам Собянина, путь до станции МЦК «Ростокино» станет более удобным. Дополнительно на Староалексеевской и Маломосковской улицах, в Рижском проезде будут установлены светофоры и обновлены тротуары.