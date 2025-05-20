Угроза гигантских очередей: сотрудники аэропорта Шереметьево массово увольняются

Сотрудники массово увольняются из аэропорта Шереметьево, жалуясь на низкие зарплаты. Это грозит появлением постоянных огромных очередей в воздушной гавани, сообщает Mash .

По предварительным данным, заявления об увольнении по собственному желанию написали уже 20 человек. Преимущественно это сотрудники, работавшие в зоне досмотра и внутренней безопасности. Речь идет о специалистах, которые осматривают пассажиров и их багаж в зоне транспортной безопасности.

На 20 увольнениях дело не остановилось. Заявления не кончаются: их пишут несколько человек в день.

Причиной ухода сотрудников стала низкая зарплата. По словам работников, им платили на 20-30 тыс. меньше положенного, объясняя, что это связано со снизившимся объемом работы.

Массовые увольнения грозят тем, что скорость досмотра снизится. Это, в свою очередь, приведет к большим очередям.

В самом аэропорту утверждают, что ситуация с увольнениями вовсе не критическая, она находится под контролем. В Шереметьево уточнили, что зарплаты индексируются, а текучка сотрудников не превышает среднестатистический уровень.