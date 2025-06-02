Участок в Брянской области, где произошло ЧП, полностью открыт для движения

Участок Выгоничи — Пильшино в Брянской области, над которым произошло моста, открыт для движения поездов, сообщили в пресс-службе РЖД.

Отмечается, что с места убраны поврежденные локомотив и вагоны, произведена расчистка инфраструктуры от фрагментов пролетного строения.

Также проведены работы по восстановлению железнодорожного полотна.

Ранее сообщалось, что при подрыве моста в Брянской области с рельсов сошел пассажирский поезд. В результате происшествия погибли семь человек. По данным Минздрава, в больницах находится 55 человек. В регионе 2, 3 и 4 июня объявлены днями траура.