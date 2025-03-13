Участок «оранжевой» ветки метро в Москве больше не будут закрывать по выходным

Москвичи и гости российской столицы до конца марта смогут пользоваться Калужско-Рижской линией метро без ограничений. Строители досрочно завершили работы, поэтому участок «оранжевой» ветки метро больше нет необходимости закрывать по выходным, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Ограничения от «Октябрьской» до «Новых Черемушек» больше не планируются в марте. Станции теперь работают в обычном режиме по выходным для всех пассажиров.

Возведение пересадочного узла к строящейся станции «Академическая» Троицкой линии было причиной введенных ранее ограничений, но в настоящий момент все работы успешно завершены.

Во время действия ограничений работники Транспортного комплекса оказывали помощь в составлении альтернативных маршрутов и контролировали движение. Для пассажиров организовали компенсационные автобусы без оплаты, а также предлагали горячий чай, что было особенно приятно в холодную погоду.

В перспективе намечается реализация дополнительных фаз строительных мероприятий для создания пересадочного узла к станции Троицкой линии «Академическая». Специалисты допускают, что в будущем снова потребуется ввод ограничений, о чем пассажиров проинформируют заранее.