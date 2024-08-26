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Участники более 2,4 тыс аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья

За прошедшую неделю на горячую линию Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2 401 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1010 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 303 аварий оформили европротоколы с помощью консультации работников горячей линии.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, стоит обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора горячей линии Службы помощи при ДТП.

В ведомстве напомнили, что Служба помощи при ДТП — единое пространства бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье.

Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Богородском и Раменском округах, а также округе Пушкинский.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.