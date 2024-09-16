Участники 2,5 тыс аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2,5 тыс. ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Участники 1193 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 287 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.