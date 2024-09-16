Участники 2,5 тыс аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю
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За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2,5 тыс. ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Участники 1193 ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, а участники 287 аварий оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии».
Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Служба оказывает дистанционную помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме, и очную помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных Центрах помощи при ДТП, работающих ежедневно с 8 до 20:00 в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Домодедове, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Пушкинском и Богородском округах.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» Службы помощи при ДТП.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.