Участники 2,1 тыс аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю
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За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2,1 тыс. ДТП, что 79 аварий меньше по сравнению с показателями предыдущей недели. Всего за прошедшую неделю консультационная поддержка оказана 4,3 тыс. водителям, ставшим участниками ДТП без пострадавших, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
871 обратившихся получили помощь по оформлению аварии в центрах помощи при ДТП, а 234 человека оформили европротоколы с помощью консультации работников «горячей линии».
Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи — их в области всего 15 — в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.
Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.