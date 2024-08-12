Участники 2,1 тыс аварий обратились в службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За прошедшую неделю на «горячую линию» службы помощи при ДТП центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2,1 тыс. ДТП, что 79 аварий меньше по сравнению с показателями предыдущей недели. Всего за прошедшую неделю консультационная поддержка оказана 4,3 тыс. водителям, ставшим участниками ДТП без пострадавших, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

871 обратившихся получили помощь по оформлению аварии в центрах помощи при ДТП, а 234 человека оформили европротоколы с помощью консультации работников «горячей линии».

Служба помощи при ДТП — единое пространство бесплатной помощи при дорожных происшествиях в Подмосковье. Данная служба осуществляет работу в двух форматах: дистанционная помощь — консультация по телефону в круглосуточном режиме и очная помощь — оформление дорожных аварий без пострадавших в специальных центрах помощи — их в области всего 15 — в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках, Мытищах, Подольске, Истре, Сергиевом Посаде, Солнечногорске, Балашихе, Ленинском, Раменском, Домодедове и Пушкино.

Водителям, попавшим в ДТП без пострадавших, рекомендуют обратиться по номеру 112 и действовать согласно инструкциям оператора «горячей линии» службы помощи при ДТП.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.