Учащиеся проехались более 1,3 млн раз в автобусах «Мострансавто» в сентябре

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности с начала нового учебного года школьники и студенты Московской области совершили более 1,3 млн поездок в автобусах «Мострансавто». Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Три самых популярных у школьников и студентов маршрута: № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» — 14,3 тыс. операций, № 2 «Вокзал — Ларино» — 12,6 тыс. поездок, № 20 «Электросталь (Вокзал) — Ногинск» — 12,5 тыс. трансакций. Более всего поездок учащиеся совершили по маршрутам МАП № 12 г. Ногинск — более 217 тыс.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда.

Оборудование для оплаты проезда гарантировано распознает зачисленные на карту деньги до 1 суток. Если карту «Стрелка» заблокировали или внесли в стоп-лист, нужно обратиться на сайт, где в личном кабинете можно вывести карту из стоп-листа. Если самостоятельно сделать это не получается, можно связаться с оператором системы по номеру телефона: 8 (800) 100-77-90 или написать письмо на info@strelkacard.ru. Даже если на балансе есть деньги, то перевозчик не может их списать, если карта находится в стоп-листе. Таким образом, проезд будет считаться неоплаченным.

Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в зависимости от обстоятельств происшедшего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

В качестве примеров муниципалитетов, где необходимо усилить работу с общественным транспортом, губернатор привел Ленинский городской округ, Раменский и Домодедово.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.