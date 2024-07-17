Учащиеся Подмосковья совершили свыше 2,6 млн поездок в автобусах за лето

Несмотря на летние каникулы, школьники и студенты Московской области продолжают пользоваться услугами АО «Мострансавто». С начала июня они совершили в автобусах предприятия более 2,6 млн поездок по картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности — это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Самыми востребованными маршрутами в летние месяцы стали № 21 «ст. Пушкино — Красноармейск» (МАП № 10 г. Королев) с показателем в 25,8 тысячи поездок, № 344 «Химки (платф. Левобережная) — Москва» (МАП № 9 г. Долгопрудный) с результатом в 24,2 тысячи операций, № 22 «ст. Пушкино — Ивантеевка (м/р Детская)» (МАП № 10 г. Королев), на котором было зафиксировано 23,7 тысячи трансакций.

По картам «Стрелка» учащегося и учащегося сельской местности действуют специальные тарифы. Скидка на проезд по данным картам составляет от 50% до 99%. Родителям необходимо своевременно пополнять баланс ученических транспортных карт и обеспечивать наличие у несовершеннолетних пассажиров документов, подтверждающих возраст и возможность льготного проезда. Действующее законодательство не предоставляет право бесплатного проезда для детей до 16 лет. Установлен запрет принудительной высадки безбилетного лица, не достигшего возраста 16 лет, следующего без сопровождения взрослого. Специалисты компании внимательно отслеживают и проверяют все сообщения, связанные с информацией о высадке детей. В каждом случае меры по урегулированию ситуации принимаются в соответствии с обстоятельствами случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.