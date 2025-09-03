сегодня в 11:49

Актер Яглыч: для меня мотоцикл был мечтой детства

Среди звезд российского кино и шоу-бизнеса несколько человек увлекаются мотоциклами, среди них — модель Анастасия Решетова, которая в 2020 году купила за 4 миллиона рублей BMW Motorrad Spezial, и актер Владимир Яглыч, мечтавший о железном друге с детства, сообщает «Вечерняя Москва» .

Певец и поэт Стас Костюшкин считает себя поклонником Harley Davidson, стоимость его мотоцикла приближается к 3 миллионам рублей.

«Старый мото дает свободу изменениям. Новый мотоцикл с момента покупки уже идеальный. А старый — как чистый лист. Его можно перебрать, перекрасить, сделать кастомным, уникальным», — рассказал член Национальной российской мотоциклетной федерации Артем Валерьянов.

По его словам, из груды ржавого хлама можно создать шедевр и вложить в него душу, такую покупку можно считать целым процессом созидания.