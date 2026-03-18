У «бомбил» нет шансов: адвокат рассказал, как находят таксистов-преступников

Преступления так называемых «бомбил» в отношении пассажиров не редкость. Однако злоумышленников быстро находят, рассказал РИАМО адвокат и бывший следователь прокуратуры Вадим Багатурия.

«Безусловно, шансы нарваться на проблемы выше, чем у агрегаторов, но стоит помнить, что и легальные таксисты порой слетают с катушек и совершают преступления в отношении пассажиров», — сказал Багатурия.

При этом он отметил, что также важен фактор общения пассажира и нелегального водителя. Ведь любого человека можно вывести из себя и спровоцировать. Это называется «преступление, совершенное из внезапно возникшей личной неприязни», разъяснил адвокат.

«Но хочу и успокоить пассажиров нелегальных извозчиков — сеть городских камер очень разветвленная, поэтому и „бомбилу“ в случае ЧП обязательно найдут», — заключил Багатурия.

