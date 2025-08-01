Turkish Airlines запретила провоз «умных» чемоданов в своих самолетах

В самолетах Turkish Airlines больше нельзя будет провозить «умные» чемоданы с несъемными литиевыми батареями. Перевозчик обосновал это требование соблюдением мер безопасности полета, сообщает URA.RU .

«Умные» чемоданы оснащены аккумулятором, который можно использовать для подзарядки других устройств. Turkish Airlines уточнила, что отныне провозить их в качестве ручной клади можно только в том случае, если литиевая батарея отделена от самого чемодана и помещена в ручную кладь в защитной упаковке. Контакты аккумулятора должны быть изолированы.

В другом случае «умные» чемоданы, у которых литиевые аккумуляторы не отсоединяются, нельзя будет провозить ни в багаже, ни в ручной клади. Компания запретила их перевозку по соображениям безопасности полета.

Поводом для принятия такого решения стал инцидент, произошедший на рейсе Стамбул — Сеул. Тогда переносной аккумулятор одного из пассажиров упал между сиденьями во время полета. Устройство не удалось достать, из-за чего самолет пришлось развернуть, так как могла возникнуть угроза возгорания.

Ранее россияне пожаловались, что Turkish Airlines оставила их чемоданы в Турции. По словам туристов, компания отправляет багаж раз в несколько дней.