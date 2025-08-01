Turkish Airlines запретила провоз «умных» чемоданов в своих самолетах
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В самолетах Turkish Airlines больше нельзя будет провозить «умные» чемоданы с несъемными литиевыми батареями. Перевозчик обосновал это требование соблюдением мер безопасности полета, сообщает URA.RU.
«Умные» чемоданы оснащены аккумулятором, который можно использовать для подзарядки других устройств. Turkish Airlines уточнила, что отныне провозить их в качестве ручной клади можно только в том случае, если литиевая батарея отделена от самого чемодана и помещена в ручную кладь в защитной упаковке. Контакты аккумулятора должны быть изолированы.
В другом случае «умные» чемоданы, у которых литиевые аккумуляторы не отсоединяются, нельзя будет провозить ни в багаже, ни в ручной клади. Компания запретила их перевозку по соображениям безопасности полета.
Поводом для принятия такого решения стал инцидент, произошедший на рейсе Стамбул — Сеул. Тогда переносной аккумулятор одного из пассажиров упал между сиденьями во время полета. Устройство не удалось достать, из-за чего самолет пришлось развернуть, так как могла возникнуть угроза возгорания.
Ранее россияне пожаловались, что Turkish Airlines оставила их чемоданы в Турции. По словам туристов, компания отправляет багаж раз в несколько дней.