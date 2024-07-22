ЦППК с 1 августа будет перевозить пассажиров до аэропорта Внуково

Компания ЦППК уже обслуживает смежный маршрут от Киевского вокзала до платформы Аэропорт, а с 1 августа начнет перевозить пассажиров и до самого аэропорта Внуково. Перерыва в движении при смене перевозчика не будет. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

График и время в пути не изменятся, по-прежнему предусмотрена промежуточная остановка на станции Аминьевская — там можно совершить быструю пересадку на Большую кольцевую линию метро.

Билеты можно будет купить в кассах на станции, в БПА и приложении. Обратите внимание, что на Киевском вокзале билеты оформляются в кассах ЦППК. При использовании электронного билета, его нужно активировать — это можно сделать на валидаторах на платформе. Стоимость проезда составит 280 руб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.