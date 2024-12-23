ЦППК провела уроки безопасности для 7,2 тыс детей за 4 года работы компании

За четыре года существования образовательно-игровой программы ЦППК «Железная дорога — детям» сотрудники компании провели уроки для 7,2 тыс. школьников и детсадовцев Москвы и Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В этом году уроки включали больше именно профориентационных элементов. Это помогает с ранних лет привить детям интерес к профессии железнодорожника. Для работы со школьниками в компании разработали презентацию актуальных специальностей. Непосредственное участие в уроках принимали и сами сотрудники — от машинистов и помощников до кассиров-контролеров.

Живые рассказы о работе в ЦППК особенно мотивируют школьников. Дети задают множество уточняющих вопросов, среди которых есть и достаточно взрослые: об условиях труда, заработной плате и допуске по здоровью. При этом интерес к железной дороге проявляют в равной степени как мальчики, так и девочки.

Хотя в этом учебном году было решено делать больший упор на профориентацию, компания не обходила стороной и вопросы безопасности. Так, начиная со средних классов, особое внимание уделяется зацепингу — подросткам показывают документальные видеоматериалы и приводят данные статистики, которые позволяют сделать собственные выводы о последствиях опасного для жизни увлечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.