ЦППК перевезла в Подмосковье 284,6 млн пассажиров в 2025 году

Компания ЦППК в 2025 году перевезла 284,6 млн пассажиров в Московской области. Всего за год услугами перевозчика воспользовались почти 617 млн человек, что на 12,3 млн больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным перевозчика, на Подмосковье пришлось 284,6 млн отправлений от общего объема. Рост пассажиропотока зафиксирован по сравнению с предыдущим годом.

Наиболее востребованными направлениями стали Ярославское, Казанское и Горьковское. Лидером по темпам роста признано Киевское направление, где количество поездок увеличилось на 16% по отношению к 2024 году.

Самую высокую динамику среди регионов показала Калужская область. В 2025 году там совершили на 225,8 тыс. поездок больше, чем годом ранее.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход работ по расширению Ярославского шоссе. Глава региона подчеркнул, что позитивные изменения почувствует огромное количество людей, которые ездят по этой дороге.

«Всего мы реконструировали 12 км Ярославского шоссе. Сначала — самое узкое место. Огромное количество людей, которые ездят по Ярославке, почувствуют заметные улучшения», — заявил Воробьев.