ЦППК перевезла 5,5 млн пассажиров в Подмосковье в начале мая

Компания ЦППК с 30 апреля по 3 мая перевезла около 5,5 млн пассажиров в Подмосковье. Пик поездок пришелся на 30 апреля, когда электричками воспользовались более 2 млн человек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Самым загруженным днем стал 30 апреля — более 2 млн поездок. В Праздник Весны и Труда, 1 мая, электричками воспользовались 1,3 млн человек. Годом ранее в этот день было зафиксировано 975 тыс. поездок.

На Ярославском направлении за четыре дня перевезли свыше 904 тыс. пассажиров. На Казанском и Курском направлениях пассажиропоток составил 833 тыс. и 711 тыс. соответственно.

Для удобства жителей ЦППК совместно с МЖД скорректировала расписание и назначила почти 50 дополнительных поездов на разных направлениях в течение всех майских праздников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.