ЦППК и «Дино-поезд» запускают серию уникальных иммерсивных шоу

ЦППК совместно с проектом «Дино-поезд» запускает серию уникальных иммерсивных шоу, которые перенесут участников прямиком в эпоху динозавров. В тематически оформленном поезде дети в сопровождении взрослых отправятся на станцию Одинцово, где их ждет встреча с гигантскими аниматронными динозаврами. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на ЦППК.

Путешествие во времени с ЦППК и «Дино-поезд» начнется уже с Белорусского вокзала. На платформе пассажиров встретят профессиональные артисты — палеонтологи, которые будут сопровождать юных исследователей на всем пути. А после прибытия на станцию назначения участники иммерсивного шоу встретятся лицом к лицу с обитателями доисторической эпохи — аниматронными динозаврами до пяти метров в длину.

В развлекательную программу входит съемка на фотозоне, а в пути участников ждет дискотека и интерактивные игры. В финале захватывающего приключения каждый путешественник во времени получит подарок — научный набор юного палеонтолога.

Продолжительность шоу составляет 2,5 часа. Поездка состоится уже 14 сентября, в воскресенье. Подробнее — на сайте wolchebniki.ru/dino.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: «Центральная ППК», МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.