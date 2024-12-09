Цены на перевозки на такси в России выросли на треть

В России, по данным аналитического центра при правительстве РФ, средний тариф на поездку в такси увеличился на 13,8% с начала текущего года. В Общественном совете по развитию такси отметили, что в среднем произошло повышение стоимости на 30%, сообщает «Парламентская газета» .

За 9 месяцев этого года средний тариф на перевозку пассажиров легковым такси вырос на 13,8%. Лидерами по этому показателю являются Москва (25,2%), Подмосковье (18,6%), где перевозчики более зависимы от зарубежных моделей машин, роста затрат на аренду и зарплату.

Также в среднем зарплата работников сферы таксомоторных перевозок, по информации Росстата, увеличилась за год на 11,5%.

В Общественном совете по развитию такси, объединяющем перевозчиков из свыше чем 70 российских регионов, привели собственные данные.

«В целом по году видим, что стоимость поездок выросла в среднем на 30%. Это касается всех регионов России», — сказали в организации.

Председатель Совета по такси Ирина Зарипова считает, что на сегодняшний день в стране нет предпосылок для стабилизации тарифов. По прогнозам, в будущем году рост стоимости машин и запчастей продолжится. А высокая ключевая ставка уже сейчас привела к увеличению затрат на лизинг и кредитование.