«Центральная ППК» 13 сентября сделает провоз велосипедов бесплатным

В день Осеннего велофестиваля — в субботу, 13 сентября — Компания вновь сделает провоз двухколесного транспорта бесплатным. Эта возможность будет доступна на всех маршрутах Москвы и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья со ссылкой на «Центральную ППК».

Провезти велосипед бесплатно можно будет в течение всего фестивального дня. Для этого пассажиру ЦППК понадобится лишь оформить билет с нулевой стоимостью в кассах и билетных автоматах. Один пассажир может взять с собой один велосипед. Размещать двухколесное средство необходимо на специальной площадке с креплениями или в просторном тамбуре.

Стартовый городок осеннего велофестиваля расположится на площади перед главным входом на ВДНХ. Будет организовано три заезда — в 13:00, 14:00 и 15:00 часов.

Компания напоминает, что в другие дни транспортировка велосипеда с бесплатным билетом на маршрутах ЦППК доступна с 11:00 до 16:00 и с 21:00 до 06:00 часов, а в границах МЦД — в любое время.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.