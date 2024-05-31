Троллейбусы Химок обновили к началу летнего сезона

Троллейбусы с бортовыми номерами 0032 и 0042 обновили к летнему сезону в городском округе Химки. Теперь они стали более заметны на дорогах города, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работники МП «Химкиэлектротранс» выполнили необходимый ремонт, привели в порядок салон, а также покрасили троллейбусы. Они курсируют на маршруте № 202, который следует от улицы Дружбы до метро Планерная.

«Мы регулярно занимаемся обслуживанием подвижного состава троллейбусного парка. Это необходимо для того, чтобы и дальше продолжать обеспечивать безопасное и бесперебойное троллейбусное движение на территории Химок», — отметил директор МП «Химкиэлектротранс», депутат Совета депутатов Александр Васильев.

В Химках запущено три троллейбусных маршрута № 1, 202, 203, которые охватывают социально значимые объекты: поликлиники, школы, городские достопримечательности и спортивные учреждения. Из них два маршрута соединяют городской округ Химки со столицей и являются единственными междугородними маршрутами во всем Подмосковье.

Напомним, муниципальное предприятие «Химкиэлектротранс» в этом году отметило 27-й день рождения. Химки стали первым муниципалитетом Подмосковья, где было запущено регулярное троллейбусное движение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.