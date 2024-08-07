Три водителя троллейбуса из Подмосковья стали участниками Всероссийского конкурса

На Всероссийский конкурс «Лучший водитель троллейбуса», организованный Минтрансом России, который проходит в Чебоксарах 7–9 августа, приехали 32 лучших водителя троллейбусов из 27 городов России. Среди участников три водителя из Московской области, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

За звание лучшего водителя и призовой фонд от Министерства транспорта Российской Федерации в размере 500 тысяч рублей будут бороться Светлана Чикина из Подольска, Владислав Рыжков из Химок и Дмитрий Балтаг из Видного.

«Благодаря своим экологическим качествам троллейбусный транспорт эксплуатируется в 84 городах России, Работа водителей троллейбусов сопряжена с высоким уровнем ответственности — ежедневно троллейбусами перевозится около 2,5 млн пассажиров. Поэтому проведение конкурса является очень важной частью Национального проекта «Безопасные качественные дороги» и неотъемлемой частью подготовки высококвалифицированных водителей», — рассказал первый заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов.

В течение 3-х конкурсных дней участники проявят свое мастерство в управлении троллейбусами двух типов подвижного состава: Тролза 5265 и УТТЗ 6241, а также в знаниях ПДД, приемки троллейбуса перед выходом на линию, в культуре обслуживания пассажиров. Самый ожидаемый и непредсказуемый соревновательный элемент — это модуль «Комфортное вождение». Для его проведения в салон троллейбуса ставится деревянная кукла натуральных человеческих размеров, задача водителя — проехать, не уронив ее. Доказано, что при ускорении больше 1,5 метра на секунду в квадрате, по правилам технической эксплуатации пассажир не успевает среагировать и падает. Участникам предстоит не допустить этого. Обычно водители проходят этот этап с максимальной осторожностью, так как он способен отбросить лидера в «Вождении троллейбуса» далеко от призовых мест.

Место проведения конкурса выбрано неслучайно, так как Чувашия — один из немногих регионов, где сохраняется такой экологически чистый вид транспорта как троллейбус. В этом году отмечается 60-летие троллейбусного движения в Чувашии, также конкурс приурочен к 555-летию столицы Чувашской Республики.

Конкурс организован Министерством транспорта Российской Федерации, ФБУ «Росавтотранс», НИИ автомобильного транспорта и ГУП Чувашской Республики «Чувашское транспортное управление».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.