Три авиакомпании РФ назвали дату начала полетов в Краснодар

Российские компании «Аэрофлот», «Победа» и S7 Airlines определись с датами начала полетов в Краснодар, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что «Аэрофлот» выполнит первый рейс из Москвы на Кубань 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября.

«Победа» запустит рейсы из Москвы в Краснодар 19 сентября.

S7 Airlines начала продавать билеты на самолеты в Краснодар из Москвы и Новосибирска. Первый рейс запланирован на 26 октября.

В четверг в 09:00 начал работать краснодарский аэропорт, его открыли для обслуживания рейсов, сообщает Минтранс РФ.

Воздушная гавань не работала на выпуск и прием самолетов с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности. Однако на объекте поддерживалась высокая степень готовности, там укомплектован штат сотрудников, которые обладают необходимыми навыками.