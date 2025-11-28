Трансмашхолдинг наладил производство отечественных электропоездов и редукторов

Подмосковный Демиховском машиностроительном заводе (входит в состав Трансмашхолдинга) при поддержке государства и льготного займа Фонда развития промышленности (ФРП) наладил производство электропоездов, создал уникальный центр компетенции по выпуску редукторов и нарастил мощности по ремонту подвижного состава, сообщает пресс-служба ТМХ.

Завод завершил реализацию программы «Развитие пассажирского транспорта и освоение производства редукторов для моторвагонного подвижного состава». ТМХ особое внимание уделяет развитию технологического суверенитета страны. Новый проект, который завершил завод, снимает риски, связанные с импортом важных элементов электропоездов. Инвестиции составили более 1,8 млрд рублей. Из них 1,45 млрд рублей — льготный займ от ФРП.

В рамках проекта ДМЗ приобрел оборудование (токарные, фрезерные, шлифовальные обрабатывающие центры с программным управлением и комплекс термической обработки отечественного производства). Это позволило освоить изготовление редукторов для поездов «Иволга 4.0», которые изготавливает Тверской вагоностроительный завод, входящий в ТМХ.

Достижения ДМЗ в рамках проекта

Редуктор передает вращающий момент с вала якоря двигателя на колесную пару. Узел рассчитан на 40 лет эксплуатации. Детали редуктора прошли процедуру обязательной сертификации. ДМЗ вышел на запланированные производственные мощности — 600 редукторов в год. Также модернизация поможет нарастить для производства редукторов для метро до 600 единиц в год.

В рамках инвестиционного проекта расширили и модернизировали технологическую цепочку, которая обеспечивает сборку пригородных электропоездов, обеспечена максимальная локализация производства подвижного состава. Серийный выпуск поездов постоянного тока ЭП2ДМ собственной разработки ТМХ стартовал в 2023 году. Завод получил награды — стал лауреатом национальных премий «Формула движения» и «Приоритет», а также ежегодного конкурса РЖД на лучшее качество подвижного состава.

Крупнейшим потребителем продукции ДМЗ будет Москва — партнер ТМХ. При партнерстве с Государственной транспортной лизинговой компании при поддержке ВЭБ.РФ первые электропоезда ЭП2ДМ поставили на московский транспортный узел.

Также ДМЗ нарастил мощности по направлению капитального ремонта. Совокупно сегодня предприятие может производить и ремонтировать 630 вагонов в год. Выпускаемые на заводе поезда входят в реестр российской промышленной продукции Минпромторга.

Партнерство ТМХ и Фонда развития промышленности

Гендиректор «Трансмашхолдинга», член Бюро Союза машиностроителей России Кирилл Липа отметил, что финансирование Фонда развития промышленности помогает обеспечить технологический суверенитет в области пассажирского железнодорожного транспорта — стратегически значимой части российской экономики.

«Благодаря реализации инвестпроекта на ДМЗ мы смогли добиться полного импортозамещения компонентов электропоездов ЭП2ДМ и ЭП3Д. Выпуск полностью отечественных тяговых редукторов укрепляет роль Демиховского машиностроительного завода как поставщика „Метровагонмаша“, Тверского вагоностроительного завода и других предприятий Трансмашхолдинга», — рассказал Липа.

Директор Фонда развития промышленности Роман Петруца подчеркнул, транспортное машиностроение — одно из приоритетных направлений финансирования ФРП.

«Сейчас предприятия „Трансмашхолдинга“ с привлечением займов ФРП развивают производство отечественных локомотивов, пассажирских вагонов, двигателей и других ключевых комплектующих для железнодорожного транспорта. Демиховский машиностроительный завод за счет займа ФРП в размере 1,45 млрд рублей наладил выпуск полностью российских электропоездов и новых редукторов для подвижного состава. Общий бюджет проекта составил 1,8 млрд рублей», — отметил Петруца.

Завершение программы на выездном совещании обсуждали представители Минпромторга России, ФРП, топ-менеджеры ТМХ.

«Поддержка ФРП и ТМХ дала серьезный импульс развития нашему предприятию. Мы приобрели новые компетенции, усовершенствовали процессы внутрихолдинговой кооперации, заложили потенциал для реализации новых проектов», — заявил гендиректор ДМЗ Владимир Чекалин.

По итогам совещания реализацию программы признали успешной. Она позволила нарастить мощности и обеспечить технологический суверенитет в области производства подвижного состава. Эта работа добавит комфорта в пассажирские перевозки.

Трансмашхолдинг — единственный в России разработчик и самый крупный производитель поездов метро и один из лидеров мирового метровагоностроения. Демиховский машиностроительный завод — крупнейшее предприятие в стране по разработке и производству электропоездов постоянного и переменного тока.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.