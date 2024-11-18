Трамвайные платформы венского типа обустраивают в Москве

В Москве были установлены 11 трамвайных платформ венского типа, что значительно улучшает комфорт пассажиров во время посадки и высадки, сообщает «Бриф24» .

Эти конструкции размещены на узких улицах и находятся непосредственно на проезжей части.

Установленные в столице платформы венского типа позволяют пассажирам более удобно садиться в транспорт и выходить из него. В отличие от обычных приподнятых остановок, они находятся на уровне дороги, что делает их более доступными, особенно в тех местах, где невозможно расширить проезжую часть.

Такой подход является эффективным решением для повышения удобства передвижения в условиях узких городских улиц.

Ранее на севере Москвы грузовой автомобиль столкнулся с трамваем, в котором находились пассажиры. В результате этого инцидента никто не пострадал. ДТП произошло около метро «Войковская».