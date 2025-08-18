Таксопарки готовят массовый слив иномарок на вторичный рынок

Причина — новые требования закона о локализации транспорта для такси (ФЗ-580), который с марта 2026 года запретит использование большинства иностранных автомобилей в коммерческих перевозках.

На вторичный рынок может попасть до 80% машин из таксопарков. Особенно пострадают лизинговые иномарки 2022–2023 годов выпуска. Автомобили теряют более 50% стоимости при перепродаже.

Ситуацию усугубляет тот факт, что многие перевозчики массово закупали иномарки в лизинг в 2023 году. По данным «Шоколад Такси», только в Москве около 20 тысяч таких машин окажутся под запретом.

Эксперты прогнозируют обвал цен на вторичном рынке на популярные модели типа Haval Jolion.

В отрасли уже называют грядущие события «крупнейшим автомобильным демпингом» за последние годы. Покупателям подержанных авто советуют особенно внимательно проверять историю машин после марта 2026 года.