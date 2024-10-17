Свыше 55 тыс разрешений на такси выдали в Подмосковье в 2024 году

Более 70 тысяч заявлений на предоставление, аннулирование действия разрешения на такси поступило в Минтранс Подмосковья с начала года через региональный портал «Госуслуг». Из них более 54 тыс. получили положительное решение, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья

«Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают порядка 105 тысяч такси и более 34 тысяч перевозчиков. При этом число выдаваемых министерством разрешений постоянно растет. Например, в сравнении с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось почти в 2 раза», — пояснили в ведомстве.

Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юридические лица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья, или обратиться в МФЦ.

Для получения разрешения перевозчику необходимо находиться на учете в налоговом органе Московской области и быть зарегистрированным на территории региона. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основным требованием к автомобилю является его экологический класс — он должен быть не ниже ЕВРО 5.

Кроме этого, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси — белый кузов, с размещенными на нем полосами желтого и серого цветов, шашечным поясом и фонарем оранжевого цвета на крыше авто.

Разрешение выдается на 5 лет для ИП и юрлиц, и на 5 лет или меньший срок для самозанятых, в случае если необходимый срок будет указан в заявлении.

Кроме получения или аннулирования разрешения, через РПГУ можно внести изменения в региональный реестр и получить выписку из реестра.

Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые популярные вопросы о порядке получения услуги, необходимых документах и сроках рассмотрения заявлений. Также на базе регионального Минтранса проводятся еженедельные вебинары. Каждый желающий может задать вопрос и получить онлайн консультацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в Подмосковье оцифровали проверочную деятельность и дали возможность для самообследования в сфере такси и других отраслях.

Глава региона также отмечал, что в регионе есть проактивная услуга — выдача цифрового дубликата разрешения на работу такси.