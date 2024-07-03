Свыше 46 тыс неправильно припаркованных автомобилей эвакуировали в Подмосковье

В Московской области за II квартал эвакуировали больше 46 тысяч автомобилей, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Наибольшее количество неправильно припаркованных транспортных средств (ТС) эвакуировали в следующих округах: Красногорск (4 712 ТС); Мытищи (4 134 ТС); Ленинский округ (3 935 ТС); Химки (3 849 ТС).

Паркуясь, нужно соблюдать правила, не оставлять автомобили под знаками, не преграждать путь во дворе, на подъездах к нему, а также на остановках общественного транспорта. Необходимо уважать всех участников дорожного движения и не создавать помех для экстренных служб.

Узнать, где находится эвакуированное транспортное средство, можно по телефону 112, с помощью приложения «112 МО», а также на сайте центра безопасности дорожного движения Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.