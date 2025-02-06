Свыше 400 предметов оставили пассажиры автобусов «Мострансавто» в январе

В январе жители и гости Московской области оставили в автобусах, на автовокзалах и автостанциях Мострансавто свыше 400 вещей. Рейтинг забытых предметов возглавили транспортные карты, рюкзаки, книги, а самые необычные находки месяца — раскладушка, упакованный увлажнитель воздуха и набор для рукоделия. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Часто пассажиры забывают на сиденьях автобуса сотовые телефоны, сумочки, банковские карты. Всегда есть шанс вернуть «потеряшку», оставленную в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании. Пассажир может заполнить форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи». Также необходимо будет выбрать дату и время пропажи, маршрут и кратко описать потерянный предмет. При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода, кроме скоропортящихся продуктов, после чего утилизируются.

«Мострансавто» просит быть внимательными. При обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить о нем водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.