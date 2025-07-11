Свыше 30 участков дорог отремонтируют в Шаховской в 2025 году

В Шаховской в текущем году планируется провести ремонт дорожного полотна на 25 участках муниципальных дорог и 7 участках региональных дорог. Это позволит значительно улучшить состояние дорожной инфраструктуры региона и повысить безопасность дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации округа.

На сегодняшний день завершены подготовительные работы на региональной дороге «Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка». Отфрезерованы участки по следующим улицам: улица Базаева, 1-я Советская улица, Партизанская улица.

В настоящее время ведется укладка нового асфальтового покрытия на участке от перекрестка улицы Базаева и автодороги М-9 «Балтия» до перекрестка улиц Базаева и 1-й Советской. Общая протяженность обновленного покрытия составит более 4 километров.

Администрация Шаховского округа просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением ремонтных работ, и соблюдать правила дорожного движения.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.