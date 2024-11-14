Свыше 30 собак перевезли на автобусах «Мострансавто» в Химках

С сентября в автобусах «Мострансавто», следующих по территории городского округа Химки, пассажиры перевезли более 30 собак разных пород, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Хозяева собак средних и крупных пород должны перевозить четвероногих пассажиров в наморднике и на коротком поводке.

Самыми запоминающимися породами на маршрутах в Химках оказались бигли.

«Мы не так давно стали пользоваться общественным транспортном. В первый раз я очень переживала, как моя собака перенесет поездку, не будет ли мешать другим пассажирам, но все обошлось, все остались довольны. Пассажиры хотели погладить моего бигля, а он в свою очередь радовался такому вниманию в свой адрес», — рассказала хозяйка бигля.

Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу: в городском сообщении он составляет 54 руб., в пригородном до 25 км включительно — 54 руб., на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 108 руб., свыше 50 км — 162 руб. Провоз животного не должен создавать неудобств другим пассажирам.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.